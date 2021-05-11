Минсельхоз: за сахар в РФ можно не переживать

В соответствии с данными Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2021 г. урожай сахарной свеклы в стране будет достаточным для обеспечения внутреннего рынка. Прежде «Коммерсантъ» уведомлял о новых действиях ведомства по регулированию рынка сахарного песка в условиях замедления посева сахарной свеклы и завершения оформления соглашения о фиксации цен.



«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — заявили в Минсельхозе (ист.: «РИА Новости»). Представители ведомства полагают, что стабильности стоимости сахара будут способствовать квота на импорт продукта с уменьшенной ставкой пошлины и увеличение посевных площадей под сахарной свеклой до 1,06 миллиона гектаров.



В этом году ожидается получение минимум 40 миллионов тонн свеклы, что позволит изготовить примерно 6 млн тонн сахара. При этом Минсельхоз намерен и в дальнейшем помогать предприятиям в процессе подготовки к очередному производственному сезону и субсидировать изготовителей и поставщиков важного продукта.