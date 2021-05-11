Пошлина на ввоз электрокаров, возможно, не вернется

Ссылаясь на проект изменений, разработанный Евразийской экономической комиссией, издание «Коммерсантъ» уведомляет об отсутствии у Евразийского экономического союза, членом которого является РФ, намерения пролонгировать льготный режим ввоза электрокаров при нулевой пошлине.



Как известно, весной минувшего года пошлина для ввоза электромобилей была сведена к нулю до конца 2021 года на фоне скачка курсов национальных валют, неимения отечественного производства и для активизации создания необходимой инфраструктуры. Окончание общественного обсуждения документа назначено на 20 мая. Согласно представителю торгового блока Евразийской экономической комиссии, комиссия не получала предложений о продлении нулевой пошлины на ввоз электрокаров. Аналогичная ситуация сложилась и с Минпромторгом, где подчеркнули, что инициатором такой льготы выступила Белоруссия.



Ассоциация европейского бизнеса считает необходимым продление действия льготных условий до конца 2024 года на основании недостаточности периода действия нулевой пошлины для формирования существенного объема рынка. В соответствии с подсчетами экспертов, в 2020 году льгота способствовала развитию рынка в 1,5 раза. Ее аннулирование чревато негативными последствиями.