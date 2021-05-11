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«Северному потоку - 2» таки быть!

20 мая в 14:44 Экономика 0 192 Карина Мелова
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20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание СМИ на том, что отказ Соединенных Штатов от своей идеи введения санкций, направленных против оператора «Северного потока – 2», является хорошим знаком.

По словам официального представителя Кремля, невзирая на препятствия, все задействованные в вышеупомянутом проекте стороны всецело заинтересованы в его скорейшем успешном завершении.

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран-участниц этого проекта», – заявил Песков.
По материалам ТАСС
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