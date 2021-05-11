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Минэнерго: летом стоимость топлива не поднимется выше уровня инфляции

27 мая в 11:34 Экономика 0 257 Карина Мелова
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Ссылаясь на Министерство энергетики Российской Федерации, агентство «РИА Новости» уведомляет, что, несмотря на спрос и рост стоимости нефти на глобальном уровне, в летний период не следует ожидать недостатка бензина на автозаправочных станциях или поднятия его цены выше уровня инфляции.

По данным Минэнерго, увеличение оптовых цен на топливо не является значительным благодаря применению демпферного механизма в начале этого месяца. «В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции», – подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с предоставленной Росстатом информацией, в апреле 2021 г. оптовые цены производителей на бензин упали на 0,2 %, при этом инфляция не перешагнула порог в 0,5 %, если сравнивать с мартом текущего года.
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