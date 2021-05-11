В ЦБ заговорили о необходимости отключения антикризисных мер

В ходе выступления в нижней палате СФ, возглавляющая Центробанк Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на необходимости постепенного прекращения действия антикризисных мер из-за риска образования пузырей на рынке кредитования (ист.: ТАСС).



Прежде первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева замечала, что Банк России регистрирует весьма стремительное увеличение долговой нагрузки россиян, при этом на некоторых участках рынка потребкредитования уже можно говорить о формировании пузырей.



Так, по состоянию на начало текущего года показатель долговой нагрузки граждан РФ на макроуровне вырос до рекордных 11,7 % (в ипотеке ПДН составил 1,9 %, по остальным кредитам – 9,8 %).



По словам г-жи Набиуллиной, большая часть заемщиков по окончании кредитных каникул успешно соблюдают график платежей. Как уведомлял зампредседателя регулятора Сергей Швецов, за весь период пандемии в стране возможностью уйти на кредитные каникулы воспользовались примерно 2 миллиона человек.



Напомним, 3 апреля Владимир Путин одобрил закон о предоставлении кредитных каникул сроком до шести месяцев гражданам, ИП, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, доход которых за предыдущий месяц упал на 30 процентов по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года.