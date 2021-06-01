Нефть бьет рекорды

В соответствии с данными торгов Межконтинентальной биржи (ICE), впервые с октября 2018 года цена на фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле поднялась до 68 долларов за баррель.



Такой ценовой показатель был достигнут на момент 10:45 МСК, через пятнадцать минут после чего стоимость сырья составила уже 68,15 доллара за баррель. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о подорожании продукта WTI на 2,76 % с момента завершения вчерашней сессии торгов.



Также наблюдается повышение стоимости нефти сорта Brent, августовский фьючерс которой в 11:00 МСК можно было приобрести по цене $70,79 за баррель. Со вчера сырье данной марки подорожало на 2,12 процента. Прежде за отметку $70 нефть Brent перешагивала 18 мая.



Агентство Bloomberg видит причину такого развития событий в сообщении комитета ОПЕК+ о практически полном израсходовании избытка сырья, накопившегося за период пандемии коронавируса, из-за чего во втором полугодии запасы будут стремительно уменьшаться. Спрос со стороны Соединенных Штатов дополнительно содействует возобновлению потребления нефти.