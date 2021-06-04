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Последний рывок до завершения «СП – 2»

3 июня в 14:24 Экономика 0 284 Карина Мелова
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Ожидается, что до окончания текущего года проект «Северный поток – 2» будет реализован полностью. Недостроенными на сегодняшний день остаются последние 100 километров. Такие данные в ходе Петербургского международного экономического форума предоставил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак (ист.: ТАСС).

«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», – пояснил он, не назвав конкретной даты и уточнив, что она зависит от строителей, а также от погодных, технологических и технических условий. При этом г-н Новак акцентировал внимание на соблюдении в процессе сооружения газопровода всех требований Европейского союза.

Согласно плану проекта, «Северный поток – 2» будет состоять из 2 ниток газопровода, способных доставлять 55 млрд куб. м газа в год из РФ через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 г. строительство пришлось приостановить из-за потенциальных санкций США, вынудивших швейцарского морского подрядчика Allseas отказаться укладывать трубы. Работы были продолжены в декабре 2020 г. при задействовании двух российских трубоукладочных суден – «Фортуна» и «Академик Черский».
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