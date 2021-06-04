Последний рывок до завершения «СП – 2»

Ожидается, что до окончания текущего года проект «Северный поток – 2» будет реализован полностью. Недостроенными на сегодняшний день остаются последние 100 километров. Такие данные в ходе Петербургского международного экономического форума предоставил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак (ист.: ТАСС).



«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», – пояснил он, не назвав конкретной даты и уточнив, что она зависит от строителей, а также от погодных, технологических и технических условий. При этом г-н Новак акцентировал внимание на соблюдении в процессе сооружения газопровода всех требований Европейского союза.



Согласно плану проекта, «Северный поток – 2» будет состоять из 2 ниток газопровода, способных доставлять 55 млрд куб. м газа в год из РФ через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 г. строительство пришлось приостановить из-за потенциальных санкций США, вынудивших швейцарского морского подрядчика Allseas отказаться укладывать трубы. Работы были продолжены в декабре 2020 г. при задействовании двух российских трубоукладочных суден – «Фортуна» и «Академик Черский».