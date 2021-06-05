Набиуллина: наращивание темпов инфляции в РФ станет препятствием для экономического развития

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что развиваться в экономическом плане России может препятствовать не возвращение к нейтральной денежной-кредитной политике, а наращивание темпов инфляции.



«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», – заявила глава ЦБ.



Как подчеркнула г-жа Набиуллина, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост ключевой ставки регулятора, денежно-кредитная политика в стране все еще мягкая, если учесть уровень ключевой ставки и инфляции. По словам заслуженного экономиста России, инфляции в государстве уже присуща значительная доля устойчивых компонентов (ист.: ТАСС).