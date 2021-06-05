Главная > Экономика

Набиуллина: наращивание темпов инфляции в РФ станет препятствием для экономического развития

4 июня в 11:30 Экономика 0 273 Карина Мелова
1 Изображение

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что развиваться в экономическом плане России может препятствовать не возвращение к нейтральной денежной-кредитной политике, а наращивание темпов инфляции.

«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», – заявила глава ЦБ.

Как подчеркнула г-жа Набиуллина, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост ключевой ставки регулятора, денежно-кредитная политика в стране все еще мягкая, если учесть уровень ключевой ставки и инфляции. По словам заслуженного экономиста России, инфляции в государстве уже присуща значительная доля устойчивых компонентов (ист.: ТАСС).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Обвал биткойна из-за публикации Илона Маска

4 июня в 14:17 Финансы

Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет

4 июня в 13:21 Внешняя политика

В скором будущем специальное мобильное приложение позволит управлять материнским капиталом

4 июня в 12:34 Государство

Последний рывок до завершения «СП – 2»

3 июня в 14:24 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Россия поддержит Белоруссию в случае введения Евросоюзом санкций Рябков: у РФ и США перед саммитом найдены отличия в повестках дня Оперативные данные о коронавирусе в РФ сегодня Нижняя палата СФ рассмотрит законопроект об ограничении ненормированного рабочего времени За минувший год пенсия в РФ в среднем выросла на 5,7 %

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru