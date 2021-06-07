Представители ЕС не отреагировали на приглашение посетить ПМЭФ

В понедельник, 7 июня, издание «Известия» поделилось информацией о том, что представители Европейского союза не ответили на приглашения принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сотрудникам газеты поведал постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов.



В частности, в своем интервью он сказал: «В конце концов мы ведь принадлежим к одной и той же евразийской цивилизации. И тут есть возможность для взаимодействия и необходимость. Но, понимаете, появляются какие-то возможности, такой возможностью крупной является то, где мы с вами находимся, – Петербургский международный экономический форум. Это была возможность для Евросоюза тоже тут, как говорится, проявить себя и использовать это как какой-то трамплин к какому-то толчку». Кроме того, дипломат подчеркнул, что собственноручно отправил свыше десяти приглашений от имени оргкомитета, однако отклик получило только одно из них – для посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.



В этом году ПМЭФ проходил 2–5 июня и был традиционно посвящен проблемам мировой и российской экономики, социальным вопросам и развитию новейших технологий. Организаторы форума позаботились о тщательном соблюдении мер безопасности во избежание распространения коронавируса.