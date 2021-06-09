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Россия – больше не «газовая королева»?

9 июня в 13:14 Экономика 0 200 Карина Мелова
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План действий по реализации энергостратегии до 2035 года предполагает, что до наступления 2024 года Российская Федерация рискует утратить позиции лидера по объемам на мировом рынке экспорта газа, однако все еще будет в составе тройки наибольших экспортеров.

Согласно плану, до 2024 года РФ точно будет занимать I место по объемам экспортируемого газа, при этом, начиная с 2024 года, прогнозируется вероятность сдвига на вторую позицию.

Вместе с тем непосредственно в энергостратегии задается цель нарастить поставки газа в другие государства и остаться в тройке главных поставщиков глобального рынка (вплоть до 2035 года).

В соответствии с расчетами, мощность газопроводов для экспорта вырастет с 240 миллиардов куб. м (2018 год) до 405 миллиардов куб. м (2035 год).
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