Пошлина на экспорт нефти из РФ увеличится

Согласно уведомлению, опубликованному веб-ресурсом Министерства финансов Российской Федерации, начиная с 1 июля текущего года, за вывоз нефти из РФ экспортеры вынуждены будут отдавать в пользу государственного бюджета 61,5 доллара за каждую тонну. Таким образом, экспортная пошлина на упомянутый продукт вырастет на 2,7 доллара. Напомним, в данный момент она равна $58,8 за тонну.



В соответствии с предоставленной ведомством информацией, средняя стоимость российской нефти Urals на протяжении контрольного периода с 15 мая по 14 июня 2021 г. составляла 67,9 доллара за баррель.



Помимо прочего, также с 1 июля до $18,4 за тонну вырастет пошлина на светлые нефтепродукты и масла. Прежде она держалась на отметке $17,6 за тонну. Сбор за экспорт темных продуктов из нефти увеличится с $58,8 до $61,5. При этом до $18,4 вырастет пошлина на экспорт товарного бензина, до $33,8 – пошлина на экспорт прямогонного бензина, до $3,9 – пошлина на кокс. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ будет равна $0.