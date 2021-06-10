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Пошлина на экспорт нефти из РФ увеличится

15 июня в 14:51 Экономика 0 389 Карина Мелова
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Согласно уведомлению, опубликованному веб-ресурсом Министерства финансов Российской Федерации, начиная с 1 июля текущего года, за вывоз нефти из РФ экспортеры вынуждены будут отдавать в пользу государственного бюджета 61,5 доллара за каждую тонну. Таким образом, экспортная пошлина на упомянутый продукт вырастет на 2,7 доллара. Напомним, в данный момент она равна $58,8 за тонну.

В соответствии с предоставленной ведомством информацией, средняя стоимость российской нефти Urals на протяжении контрольного периода с 15 мая по 14 июня 2021 г. составляла 67,9 доллара за баррель.

Помимо прочего, также с 1 июля до $18,4 за тонну вырастет пошлина на светлые нефтепродукты и масла. Прежде она держалась на отметке $17,6 за тонну. Сбор за экспорт темных продуктов из нефти увеличится с $58,8 до $61,5. При этом до $18,4 вырастет пошлина на экспорт товарного бензина, до $33,8 – пошлина на экспорт прямогонного бензина, до $3,9 – пошлина на кокс. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ будет равна $0.
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