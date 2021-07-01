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Стоимость нефти на глобальном рынке опять увеличилась

30 июня в 12:45 Экономика 0 311 Карина Мелова
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Сегодня, 30 июня, на глобальном рынке увеличились цены на нефтепродукты. Так, на лондонской бирже ICE Futures стоимость фьючерса на нефть марки Brent с исполнением в августе поднялась на 0,47 % ($0,35) и составила 75,11 доллара за баррель. В недавнем прошлом данный показатель увеличился на 0,1 % ($0,08) до 74,76 доллара за баррель.

На товарной бирже Нью-йорка NYMEX цена августовского фьючерса на нефть сорта WTI выросла на 0,7 %, то есть $0,51, до 73,49 доллара за баррель. Ранее этот контракт подорожал на 0,1 % ($0,07) до 72,98 доллара за баррель.

29 июня состоялась рабочая встреча технического комитета ОПЕК+, в ходе которой обсуждались 2 пути развития событий на нефтяном рынке. Согласно основному прогнозу, спрос на нефть подскочит в текущем году на 5,95 миллиона баррелей в сутки. Консервативный сценарий предполагает увеличение спроса на 500 000 баррелей в сутки. При этом оба варианта предрекают дефицит нефти на рынке в размере полтора миллиона б/с и 800 000 б/с соответственно.

Заседание министерского наблюдательного комитета ОПЕК+ пройдет не 30 июня, как было запланировано, а 1 июля. Согласно информации, предоставленной американским институтом нефти, сырьевые запасы в Соединенных Штатах уменьшились на 8,153 миллиона баррелей.
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