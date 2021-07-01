Силуанов: экономика РФ должна достичь стабильного развития и преодолеть последствия пандемии

В своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» для издания «Финансы» глава Минфина Антон Силуанов говорит о необходимости вывести экономическую политику на курс длительного стабильного развития и адаптации к влиянию пандемии Covid-19. Веб-ресурс ведомства обнародовал текстовый вариант работы министра.



«Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям – адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения. В этом контексте ключевой остается задача содействия достижению национальных целей развития страны», – заявляет глава Минфина РФ.

Согласно статье, ключевыми задачами развития экономики являются предоставление качественной медицинской помощи, выравнивание шансов при получении образования, восстановление и увеличение реальных доходов населения, а также создание благоприятных условий для жизни и экономической деятельности.



По мнению г-на Силуанова, пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для экономических систем, ускорившей долгосрочные структурные изменения. Он полагает, что в победе над кризисом большую роль играют предпринимаемые государством действия, в том числе бюджетно-налоговые меры.



Так, статья содержит следующую мысль: «Вместе с тем стоит подчеркнуть, что по мере восстановления экономики важно своевременно переходить к постепенному завершению направленной на циклическое восстановление антикризисной поддержки, чтобы не допустить дисбаланса экономики (в частности, в виде повышенных уровней инфляции и инфляционных ожиданий)». Министр финансов России опасается, что медленный выход из стимулирующей политики может создать определенные риски для ряда государств и глобальной экономики в целом.