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Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму 10,6 миллиарда рублей

5 июля в 11:27 Экономика 0 526 Карина Мелова
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В соответствии с данными, обнародованными на веб-ресурсе Центробанка, регулятор приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 2 июля на сумму 10,6 миллиарда рублей.

С расчетами 1 июля Банк России также купил валюту на 10,6 миллиарда рублей.

15 января Министерство финансов Российской Федерации снова начало приобретать валюту согласно бюджетному правилу. С тех пор доля закупки валюты на внутреннем рынке составила 803,6 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).

Прежде ЦБ осуществлял предваряющие продажи валюты в ходе применения механизма бюджетного правила с целью усиления предсказуемости действий денежных властей и уменьшения волатильности финансовых рынков на фоне существенных изменений на глобальном нефтяном рынке. За это время объем реализации валюты на внутреннем рынке вырос до 1 трлн 685,8 млрд рублей.
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