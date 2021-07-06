Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму 10,6 миллиарда рублей

В соответствии с данными, обнародованными на веб-ресурсе Центробанка, регулятор приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 2 июля на сумму 10,6 миллиарда рублей.



С расчетами 1 июля Банк России также купил валюту на 10,6 миллиарда рублей.



15 января Министерство финансов Российской Федерации снова начало приобретать валюту согласно бюджетному правилу. С тех пор доля закупки валюты на внутреннем рынке составила 803,6 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).



Прежде ЦБ осуществлял предваряющие продажи валюты в ходе применения механизма бюджетного правила с целью усиления предсказуемости действий денежных властей и уменьшения волатильности финансовых рынков на фоне существенных изменений на глобальном нефтяном рынке. За это время объем реализации валюты на внутреннем рынке вырос до 1 трлн 685,8 млрд рублей.