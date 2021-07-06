В ГД подняли вопрос необходимости вернуть советскую схему регулирования цен

По мнению депутата ГД VII созыва, члена комитета по бюджету и налогам Веры Ганзи, в Российской Федерации следует возродить действовавшую в советские времена систему образования цен, определив при этом, какие торговые наценки устанавливают производители и реализаторы товаров (ист.: «РИА Новости»).
«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», – утверждает народная избранница, полагая, что в процессе регулирования стоимости представители бизнес-сектора придерживают товары, меняют свою специализацию либо уходят на зарубежный рынок.
Г-жа Ганзя заявляет: «К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались – вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример». Она также считает безнравственным поднятие цен на товары первой необходимости.
Напомним, в декабре прошлого года кабмин подготовил ряд мер, нацеленных на сдерживание цен на продукты, например, на сахарный песок и подсолнечное масло. Помимо этого, в начале 2021 г. до запретительного уровня подняли пошлины на экспорт семян рапса и подсолнечника, ввели пошлины на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы и квоту на экспорт зерновых культур. Немаловажную роль играют и экономические средства регулирования, такие как компенсация доли затрат и пр.
Возврат к советской системе регулирования цен приведет к той картине на прилавках, которую мы наблюдали в конце 80-х и начала 90-х. Продавцам продукции просто будет экономически не выгодно реализовывать продукцию, так как это будет в убыток из-за высоких налоговых обременений. Налоговые обременения порой доходят до 50% от себестоимости товара включая начисления налогов в процессе производства товара. А еще сюда добавить последующие налоговые обременения, связанные с реализацией товара до прилавка. Производители, логисты и точки реализации не могут эти все выплаты производить в минус, не повышая цены на товар при очередном росте не только налогов. Еще тут надо учесть, что многие товары производятся из импортных составляющих или на импортном оборудовании за которые надо производить выплаты уже не в рублях, а в иностранной валюте. Так, что советское регулирование цен приведет, попросту говоря к пустым полкам в магазинах.
Шансы на воплощение этой идей у меня скептические, но не исключаю такого поворота событий.
Идея на ближайший год-полтора, но только ни в коем случае не дольше, гибко индексируемым потолком посдерживать напор цен хотя бы на базовые, социально значимые продукты питания, а параллельно отследить детальнее и реальный размер, и природу сегодняшних наценок оптовых торговцев, главное же - честно количественно оценить, наконец-таки, затраты самих производителей по цепочке на всех этапах - может оказаться вполне здравой, если с самого начала строго ограничить её воплощение именно такой локальной задачей. Это может быть ненадолго сделано хотя бы чтобы выиграть время, пока не заработают другие меры, то есть ради достижения кратковременных и важных для малоимущих граждан срочных результатов в борьбе со следствиями, но не с причинами роста цен.
Важно не упираться рогом в этот метод, не считать его лекарством от всех трудностей и не мнить себя советским Госпланом: все равно не получится, так как нет уже давно колхозов и совхозов, которые бы брали под козырёк, выполняя приказы партаппаратчиков по объёмам посевной, как нет и полукрепостного права для крестьян, которым вплоть до середины 60-х не выдавали даже паспортов, чтобы они не уезжали в город на заработки. А поскольку ни из-под палки, ни на голом энтузиазме или по привычке современные агрохозяйства работать не будут, то и в любые виды ценового регулирования должен сразу быть заложен достаточный запас рентабельности: иначе владельцы ферм или перерабатывающих заводов просто урежут инвестиции, после чего то один, то другой регулируемый продукт рискует быстро оказаться в числе дефицитных. Так оно, собственно, и было в поздней советской системе: заходишь в магазин, а на полках одни банки сгущенки, тушенки и рыбные консервы. Да ещё иногда пару сортов сыра, колбасы, а потом и обычное сливочное масло, как говорилось тогда, «выбрасывали», и за всем этим тут же выстраивались часами люди в очереди. Мы же не хотим подобных последствий, искусственно созданных дефицитов по гречке, сахару или яйцам? А ценовые потолки в чистом виде именно к этому в конце концов и приведут, если не подкрепить их субсидиями производителям и целым комплексом мер поддержки на всех этапах.
Есть стойкое ощущение, что оценивая проблему, эксперты и в правительстве, и в депутатском корпусе по-прежнему смотрят не туда, всё ища каких-то мифических жадин-торговцев или других вредителей, сознательно накручивающих цены. Или предполагают корни проблемы исключительно в высоких мировых ценах, в то время как у нас в России давно, увы, сложилась собственная почва для сверхвысокой себестоимости производства, вследствие чего и происходят регулярные всплески инфляции. Именно вопрос с этой почвой, порождающей то и дело неприятные для нас изменения и в розничных ценниках, нужно как следует и обстоятельно решать, перестав от этой правды жизни уклоняться. Производить едва ли не любую продукцию в России стало слишком дорого, это надо признать, и именно с этим надо что-то делать. И даже "модные" сейчас экспортные пошлины, выравнивающие понемногу повышенную выгоду от экспорта продуктов с меньшими доходами от реализации тех же продуктов в России, всё-таки снова отнимают деньги у оптовых продавцов и производителей, а не дают им деньги, вызывая искушение отыграться и на внутренних ценах, подтягивая их всё выше под мировые. Чтобы этого не происходило, возможно и нужны как раз некоторые временные потолки, но одновременно часть вырученных государством с экспортных пошлин средств важно направлять назад в аграрный сектор как прямые субсидии, снижающие себестоимость. Если ограничиться лишь потолками и пошлинами, то снизим рентабельность и оптовиков, и производства, а в убыток себе никто продавать продукт не станет.
Уровень закредитованности производителей накопился за последнее десятилетие запредельный, и недавние меры по выдаче льготных субсидированных на федеральном уровне кредитов для рефинансирования долгов под более низкий процент верные, но запоздавшие и всё ещё абсолютно недостаточные по объёмам. Долги скопились за лизинг сельхозтехники, перерабатывающего оборудование, за аренду складских и производственных помещений, ещё и подорожали транспортные перевозки, в издержки производителей на полях и оптовиков входят не только прибавивший в цене бензин и горюче-смазочные материалы, но и платные участки дорог, или "Платон" для дальнобойщиков. Нашим сельхозпроизводителям как воздух нужна своего рода активно субсидируемая государством финансовая "полуамнистия", чтобы вернуть хозяйства к нормальным и приемлемым стартовым условиям, не таща за собой и дальше эту проблему, не наслаивая на старую основу ещё и новые долги как снежный ком, который в конечном счёте весь и взваливается на покупателей в магазинах.
Однако, приняв решение субсидировать хозяйства, перерабатывающие заводы, мукомолов, пекарей и так далее одной федеральный рукой, другой правительству нужно раздавать скорее и решительнее адресную социальную помощь наиболее нуждающимся в этом семьям с низким уровнем доходов. Хотя бы потому, что отрегулировать цены на все необходимые людям виды продуктов просто немыслимо и абсолютно невозможно на практике. Можно поставить лимит цен на «социальное» молоко, но как утвердить ценники, допустим, на каждый вид молочного йогурта с фруктами для детей от разных производителей? Понятно, что никак, а значит завтраки для всей семьи останутся дорогими. И так будет по каждому продуктовому сегменту. Ввести потолок на масло или сахар ещё можно, а тот же сыр или рыба бывают разных сортов, на каждый артикул ценники не установишь. Можно сделать лимит цен на "социальный" картофель, но рядом с дешевой немытой картошкой, которая скоро закончится, повсюду станут продавать дорогую отмытую до блеска и более дорогую картошку в сетках.
В Союзе не было продуктового разнообразия, и уже поэтому мысль устанавливать ценовые потолки советского типа, или тем более задумка использовать их в качестве единственного средства, панацеи с расчётом рентабельности по всей цепочке - так же бессмысленна и бесполезна, как и другая крайность: надеяться, будто монетарный метод из классических учебников, а именно подъем ключевой процентной ставки, делая кредиты дорогими и ещё менее доступными, решает якобы подобную проблему "цивилизованными рыночными" методами. Ничего подобного: во-первых, кредиты для малого бизнеса в рамках обычных схем и без того дорогие, на недавней прямой линии с президентом звучала удивившая его цифра и в 18% годовых. Куда дороже? Допустим, небольшой подъем процентной ставки в целом по экономике в пределах 1% сильно погоды на этом фоне уже и не испортит. Однако, если не сделать перекредитование для социально значимых хотя бы сфер существенно более дешёвым, а напротив, закручивать гайки, фактически не дав производителям вздохнуть и справиться с проблемой накопившихся старых долгов "по самое не могу", то это будет подобно заливанию костра всё новыми и новыми порциями бензина. Нужно как можно быстрее понять: сама природа нынешних всплесков инфляции вовсе не в доступности денег, а наоборот, и бизнесу, а уж населению тем более, денег катастрофически не хватает, чтобы поддерживать приемлемый платежеспособный спрос.
В результате имеем парадокс: цены в стране умудряются расти на фоне снижения реализации и продуктов, и других товаров и услуг в абсолютном их физическом выражении. Обороты торговых сетей растут не за счёт количества проданной продукции, а лишь за счёт роста ценников. И виноваты в этом не торговые сети, накрутки в которых в последнее время минимальны: если бы они делали наценки выше, то покупатели приобрели бы ещё меньше товара, а лучшую прибыль торговым сетям обеспечивают как раз обороты. Розничная торговля и рада была бы поэтому снизить ценники, но для этого надо дать возможность производителям получить достаточные субсидии на перекредитование под процент намного ниже сегодняшней ставки ЦБ, и на эти цели можно не жалея потратить часть средств ФНБ или даже в пределах 10-15% от накопленных ЦБ резервов.
Но и снижение себестоимости производства, объективно, лишь половина вопроса. Так можно лишь приостановить ползучий, а иногда и скачкообразный, к сожалению, рост цен. Одновременно, и даже, пожалуй, важнее, подтягивать вверх и другой перекос: ведь высокие цены беспокоят людей не сами по себе, а из-за недостаточных доходов. И понятно, что по людям со средним и высоким достатком проблема цен на гречку или сахар бьёт куда менее болезненно, чем по малоимущим, по пенсионерам. Поэтому важно не только убрать основания для бесконечного переписывания ценников в магазинах, субсидировав снижение себестоимости, но и оказать социально значимую помощь, как угодно это назовите – карточками, сертификатами продуктовыми, да хоть талонами. Хотя кому-то как раз в данном случае и не нравится ассоциация с советской лексикой, но не суть - главное, что это должны быть регулярные адресные выплаты людям, чтобы конкретно помочь им приобретать еду при любом уровне цен.
Такая помощь нужна объективно сейчас любой семье, с детьми или без детей, чей подушевой доход составляет хотя бы менее 2 МРОТ. Соответственно, государство могло бы дополнить доход таких семей как минимум до этого базового уровня, который на сегодня больше соответствует реальному, а не притянутому за уши исходя из выдуманной потребительской корзины прожиточному минимуму обычного жителя России. Конечно, и эти деньги не Бог весть что, но они явились бы более действенным решением, нежели регулирование цен на отдельные конкретные продукты в пределах, условно, 20-30 рублей за кило. Вполне возможно, что конкретная семья нуждается как раз и в покупке не этих регулируемых, а других продуктов: если она имеет запасы крупы, то её не очень интересуют цены на гречку, или же у семьи просто несколько иной рацион питания.
В скобках замечу, что выделенные на такие цели деньги из бюджета, во-первых, не станут новым локомотивом инфляции, так как, повторюсь, нынешние всплески цен определяются вовсе не уровнем спроса. А, во-вторых, эти продуктовые сертификаты или талоны способны поддержать через покупки в торговых сетях опосредованно и производителей, причём не только продуктов питания, так как деньги у людей частично высвобождаются в результате и на другие товары. Тем самым и с другого боку может быть частично решена проблема низких доходов уже остальных людей, занятых на заводах и фабриках, производящих ту самую продукцию, на которую благодаря адресной помощи вырастет спрос. А голосование людей деньгами в магазинах явится самым справедливым способом распределения бюджетной помощи от государства, через руки населения и исходя из востребованности конкретных групп товаров, а не домыслов чиновников или подобных мне экспертов о том, кто именно из производителей больше в дополнительных субсидиях нуждается.