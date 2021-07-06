В ГД подняли вопрос необходимости вернуть советскую схему регулирования цен

По мнению депутата ГД VII созыва, члена комитета по бюджету и налогам Веры Ганзи, в Российской Федерации следует возродить действовавшую в советские времена систему образования цен, определив при этом, какие торговые наценки устанавливают производители и реализаторы товаров (ист.: «РИА Новости»).



«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», – утверждает народная избранница, полагая, что в процессе регулирования стоимости представители бизнес-сектора придерживают товары, меняют свою специализацию либо уходят на зарубежный рынок.



Г-жа Ганзя заявляет: «К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались – вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример». Она также считает безнравственным поднятие цен на товары первой необходимости.



Напомним, в декабре прошлого года кабмин подготовил ряд мер, нацеленных на сдерживание цен на продукты, например, на сахарный песок и подсолнечное масло. Помимо этого, в начале 2021 г. до запретительного уровня подняли пошлины на экспорт семян рапса и подсолнечника, ввели пошлины на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы и квоту на экспорт зерновых культур. Немаловажную роль играют и экономические средства регулирования, такие как компенсация доли затрат и пр.