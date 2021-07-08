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Мишустин распорядился организовать проверку стоимости ПЦР-тестирования в частных лабораториях

7 июля в 12:49 Экономика 0 380 Карина Мелова
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После заседаний Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава кабмина Михаил Мишустин распорядился организовать инспекцию образования цен на ПЦР-тесты в частных медучреждениях и коммерческих лабораториях. Этим займутся Роспотребнадзор и ФАС, которые обязуются предоставить отчет по данному вопросу до 19 июля (ист.: веб-ресурс правительства).

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, из разных субъектов РФ приходят свидетельства задерживания сроков выполнения ПЦР-тестов и повышения их стоимости коммерческими лабораториями, которые берутся за внушительное число заказов и не успевают их обрабатывать.

Прежде ФАС заявила об отправке запросов в частные клиники и лаборатории с целью выяснить причины поднятия цен на ПЦР-тесты на Covid-19 и анализы на антитела к нему.
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