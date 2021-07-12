США обвиняют в несоблюдении договоренностей касательно «СП – 2»

Маттиас Варниг, стоящий во главе компании Nord Stream 2 AG, выдвинул обвинение в нарушении договоренностей по проекту «Северный поток – 2» в адрес властей Соединенных Штатов Америки (ист.: Handelsblatt).



По словам г-на Варнига, для одобрения «СП –2» США необходимы уступки. При этом прежде Германия поддержала транзит газа через территорию Украины по окончании сооружения данного газопровода, с учетом чего в 2019 г. РФ заключила соглашение с Украиной, условия которого обеспечивали ежегодный транзит 40 миллиардов кубических метров природного газа до завершения 2024 года.



«Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями», – подчеркнул руководитель Nord Stream 2 AG, полагающий, что подобное поведение американской стороны окажет неблагоприятное влияние на доверие к государству со стороны РФ. В то же время остается риск введения новых американских ограничений относительно «Северного потока – 2».



Ранее Варниг поделился планами завершить воплощение проекта в августе и ввести его в эксплуатацию в этом году. 4 июня политический лидер РФ Владимир Путин анонсировал окончание строительства I нитки трубопровода «СП –2». Вторую планировалось достроить в течение полутора-двух месяцев.