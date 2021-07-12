Бизнес-омбудсмен проанализировал результативность государственных мер поддержки предпринимательства

Сегодня, 13 июля, веб-ресурс Кремля обнародовал стенограмму встречи главы государства Владимира Путина с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ Борисом Титовым, в ходе которой бизнес-омбудсмен дал оценку действиям государства в период пандемии коронавируса и квалифицировал данные меры как «эффективные и взвешенные».



Так, когда президент Российской Федерации поинтересовался мнением г-на Титова насчет данного вопроса, ответ был таким: «Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя».



Омбудсмен акцентировал внимание на осторожном отношении к закрытию бизнеса. Кроме того, он сообщил, что во втором полугодии прошлого года наблюдалось почти полное возрождение МСБ, при этом первый квартал текущего года был не столь удачным, что обуславливается экономией россиян (ист.: ТАСС).