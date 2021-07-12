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За первые 6 месяцев этого года ВВП РФ увеличился на 4,6 %

29 июля в 12:35 Экономика 0 173 Карина Мелова
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Согласно сообщению Министерства экономического развития России, уровень ВВП РФ за первые шесть месяцев 2021 года поднялся на 4,6 %, если сравнить с этим же периодом минувшего года. По словам представителей ведомства, в июне показатель ВВП России вышел на допандемийный уровень IV квартала 2019 г.

В годовом исчислении в июне ВВП страны увеличился на 8,5 процента. Во II квартале текущего года ВВП вырос на 10,1 % относительно аналогичного периода 2020 г. и на 1,5 % относительно второго квартала 2019 г. Стимулом развития экономики все еще является внутренний спрос.

Известно, что, в соответствии с заявлением, сделанным главой государства Владимиром Путиным 19 июля, рост ВВП должен составить примерно 4 процента. По данным отредактированного макропрогноза до 2024 г. от Минэкономики России, следует рассчитывать на увеличение данного показателя на 3,8 % в этом году. При этом министерство не считает возможным падение ВВП ниже 3 % в год в посткризисное время.
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