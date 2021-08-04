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Уровень бедности в РФ реально уменьшить вдвое

3 августа в 11:09 Экономика 0 250 Карина Мелова
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Беседуя с сотрудниками издания РБК, возглавляющий Счетную палату Алексей Кудрин выразил свое мнение о реальной возможности сокращения бедности в России вдвое благодаря адресным выплатам. По его словам, для реализации этих мер потребуется несколько сот миллиардов рублей.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное – что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», – полагает г-н Кудрин.

Руководитель СП РФ убежден в том, что многофакторная модель оценки нуждаемости, не предусматривающая соцвыплаты имущественно обеспеченным лицам, способна уменьшить бедность в 2 раза. Как заметил А. Кудрин, в прошлом году показатель бедности в Российской Федерации был равен 12,1 %.
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