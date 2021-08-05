Стань владельцем электрокара – получи скидку

Согласно уведомлению Министерства экономического развития Российской Федерации, совместно с Минпромторгом ведомство выступает за обеспечение скидки до 625 000 руб. желающим стать обладателями электромобиля при условии его индикативной стоимости 2 500 000 руб. Данная инициатива призвана развивать спрос на электрокары.



Представитель ведомства поясняет: «Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России. Например, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи».



В то же время, в случае приобретения в 2024–2025 гг. электрокара мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с отечественной батареей можно рассчитывать на скидку. В период 2026–2030 гг. скидку смогут получить покупатели электромобилей мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.



В настоящее время изучается вопрос развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для электрокаров и сопутствующих производств.



В ходе воплощения проекта рабочая группа прогнозирует создание к 2030 г минимум 39 000 высокопроизводительных рабочих мест, привлечение примерно 600 миллиардов рублей частных капиталовложений и дополнительное пополнение бюджета на 200 миллиардов.

По материалам Banki.ru