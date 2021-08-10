За 6 месяцев за счет поднятия ставки НДФЛ бюджет пополнился на 29 миллиардов рублей

В процессе беседы с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил о пополнении бюджета за первые 6 месяцев текущего года на более чем 29 миллиардов рублей за счет поднятия ставки налога на доходы физических лиц до 15 % для имеющих высокий доход граждан (ист.: телеканал «Россия 24»).



«Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 млрд руб. В целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд руб.» – уведомил г-н Егоров и подчеркнул, что эти средства будут направлены на терапию детей с редкими заболеваниями.



Так, сравнивая с прошлым годом, можно сделать вывод о том, что за первое полугодие консолидированный бюджет РФ увеличился на 29 %, то есть на 2,9 триллиона рублей. За этот период поступление налогов в ФНС составило 12 триллионов 816 миллиардов рублей налогов.



Напомним, законодательный акт о поднятии ставки налога на доходы физических лиц до 15 % для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год начал действовать 1 января после подписания главой государства. Вырученные за счет повышения ставки средства получит фонд «Круг добра», помогающий детям с орфанными заболеваниями.