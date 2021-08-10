Лавров: для РФ «СП – 2» является не инструментом влияния на Европу, а обоюдовыгодным проектом

В ходе беседы с сотрудником венгерского издания Magyar Nemzet глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что для Российской Федерации «Северный поток – 2» является исключительно взаимополезным коммерческим проектом, а не инструментом влияния на европейские государства. Он также добавил, что подобные утверждения не имеют веских оснований, ведь Россия всецело поддерживает привлечение потребителей из Европы и покупку ими энергетических ресурсов.



Согласно предоставленной г-ном Лавровым информации, запуск «СП – 2» создаст диверсификацию маршрутов транзита газа без наращивания объемов его поставок на данном этапе. В то же время стабильные поставки газа в Европу будут доступны по наиболее короткой трассе, что сократит влияние транспортировки на экологию. Помимо прочего, РФ готова и в дальнейшем соблюдать договоренности по поставкам газа в страны Европы. Отныне транзитеры будут бороться за право транзита, а не устанавливать свои правила.



По мнению министра иностранных дел России, «Северный поток – 2» даст мощный толчок развитию стратегической энергобезопасности Европы. Именно этим обуславливается желание заинтересованных европейских государств завершить сооружение газопровода (ист.: ТАСС).