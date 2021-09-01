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Словакия отказывается в дальнейшем вакцинировать своих граждан препаратом «Спутник V»

31 августа в 13:31 Экономика 0 349 Карина Мелова
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Согласно уведомлению минздрава Словакии, сегодня последний день, когда в республике будут прививать препаратом от Covid-19 «Спутник V». Завтра это уже будет невозможно (ист.: ТАСС).

Напомним, ставить прививки «Спутником V» в Словакии начали 7 июня 2021 г. Оставить заявку на получение дозы вакцины все желающие могли до конца первого летнего месяца. В общей сложности это сделали свыше 15 тысяч человек, среди которых вице-премьер и глава минфина республики Игорь Матович.

Использовать «Спутник V» для вакцинации граждан Словакии разрешили в конце мая, однако Евросоюз по сей день не одобрил разработку РФ на своей территории. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на протяжении 3 месяцев велась «информационная война» против «Спутника V», вследствие чего препарат в количестве 200 000 доз поступил в республику с задержкой. Было использовано лишь 40 тысяч из них.

После распространения неправдоподобных и не заслуживающих доверия новостей о вакцине и скандала в правительстве Словакии, обусловленного нежеланием некоторых лиц допускать поставки «Спутника V» РФПИ обратился к властям республики с просьбой вернуть полученные дозы, чтобы отправить их в другие страны. Примерно 1,5 месяца назад министерство здравоохранения республики известило об обратном выкупе Россией оставшихся доз препарата по неизменной цене 9,95 доллара за дозу.
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