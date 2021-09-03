В данный момент Минэнерго не готово наложить запрет на экспорт бензин

В кулуарах Восточного экономического форума Николай Шульгинов, министр энергетики, известил об отсутствии на данном этапе крайней нужды в наложении запрета на экспорт бензина. В то же время подконтрольное ему ведомство продолжает тщательно мониторить ситуацию на рынке.



Беседуя с корреспондентом канала «Россия 24», г-н Шульгинов разъяснил: «Наша задача – удерживать цены в районе инфляции, и мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию». Согласно предоставленным им данным, сейчас на рынок поступает бензина сортов Аи-92 и Аи-95 больше, чем в прошлом и позапрошлом годах.



В конце июля глава Минэнерго России уведомил о предложении ведомства начать процесс наложения ограничений на экспорт бензина из РФ, обусловленным превышением стоимостью Аи-95 н торгах на СПбМТСБ отметки в 60 тысяч рублей за тонну.



Помимо прочего, с целью стабилизации обстановки на рынке куратор топлива топливно-энергетического комплекса Александр Новак в начале прошлого месяца выступил с инициативой на некоторое время запретить экспорт бензина, указав на то, что динамика цен на нефтепродукты в рознице не покидает пределы инфляции, при этом падают биржевые цены. 1 сентября г-н Новак акцентировал внимание на отсутствии рисков увеличения стоимости бензина в РФ на фоне сезонного сокращения спроса осенью.