Миллер: «Северный поток – 2» заработает очень скоро

В ходе проведения Восточного экономического форума 2021 г. (ВЭФ-2021), беседуя с представителями СМИ, председатель правления и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер объявил об очень скором завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».



Прежде он предвидел возможность выполнения первых поставок газа по российскому трубопроводу в отопительный сезон до конца нынешнего года (ИСТ.: «Ъ»).



В то же время обнародованные в августе намерения «Газпрома» включали поставку в 2021 г. в рамках практически полностью реализованного проекта 5,6 миллиарда кубометров газа. Из этого можно сделать вывод о том, что компания рассчитывает на запуск первой нити газопровода «СП – 2» максимум в середине октября.