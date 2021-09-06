Лукашенко готов обсудить с президентом РФ вопросы нефтяного сектора

В ходе беседы с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым в понедельник, 6 сентября, политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности обсуждения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, назначенных на 9 сентября, некоторых вопросов нефтяного сектора.



Так, известное информационное агентство БелТА приводит следующую цитату президента Беларуси: «Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим».



По словам главы республики, компания развернула добычу нефти в России. «Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», – заверил г-н Лукашенко.