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Лукашенко готов обсудить с президентом РФ вопросы нефтяного сектора

Сегодня в 14:13 Экономика 0 141 Карина Мелова
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В ходе беседы с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым в понедельник, 6 сентября, политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности обсуждения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, назначенных на 9 сентября, некоторых вопросов нефтяного сектора.

Так, известное информационное агентство БелТА приводит следующую цитату президента Беларуси: «Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим».

По словам главы республики, компания развернула добычу нефти в России. «Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», – заверил г-н Лукашенко.
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