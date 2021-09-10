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«Северный поток – 2» достиг конечного пункта

10 сентября в 11:35 Экономика 0 278 Карина Мелова
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ПАО «Газпром» анонсировал окончание сооружения газопровода «Северный поток – 2» в пятницу, 10 сентября.

В частности, сообщение гласит: «На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено». Попытки помешать реализации проекта со стороны отдельных заинтересованных в этом государств не увенчались успехом.

Состоящий из двух нитей магистральный трубопровод, предназначенный для доставки газа из России в Германию через Балтийское море, имеет протяженность 1234 километра. Газопровод является расширением «Северного потока». Он проходит через территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
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