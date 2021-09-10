Разрешения на ввод в эксплуатацию «СП – 2» придется ждать до четырех месяцев

В ходе встречи с представителями СМИ после заседания совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил общественность о длительности порядка получения разрешения на введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». По его словам, данный процесс может длиться до 4 месяцев и сопровождаться дальнейшими попытками «нападать» на трубопровод.



В частности, министр иностранных дел России пояснил: «Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 г. обозначается» (ист.: «Интерфакс»).



Напомним, сооружение газопровода было целиком закончено 10 сентября. 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о поступлении на изучение заявки на сертификацию компании и определило дедлайн принятия решения по запросу ؎ 8 января 2022 года. С целью выполнения правил, предписанных Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрироваться в роли независимого транспортного оператора.