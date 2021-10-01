Дайте угля, пожалуйста!

Ссылаясь на российские компании, информагентство Bloomberg уведомляет, что производители электрической энергии в Европе заинтересованы в дополнительных поставках угля из РФ, необходимых для удержания ситуации под контролем при рекордно высокой стоимости газа.



Сообщается, что трудности с газом обуславливаются лишь частичным заполнением газохранилищ Европы накануне отопительного сезона. В то же время возобновляемых ресурсов энергии недостаточно для обеспечения потребностей населения. В таких условиях энергоносители из России являются выходом из положения.



«Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, – уверяет эксперт Wood Mackenzie Ltd. (Хьюстон) Наташа Тюрина. – Для этого потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах».



По данным агентства Bloomberg, комментарии от Уральской горно-металлургической компании и Сибирской угольной энергетической компании не поступили.