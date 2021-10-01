Украина осталась в стороне

27 сентября был подписан долгосрочный договор, по условиям которого 1 октября запускается поставка газа «Газпромом» в Венгрию по трубопроводу «Балканский поток», представляющему собой продолжение «Турецкого потока», и трубопроводам Юго-Восточной Европы (ист.: ТАСС).



По предоставленным ранее данным крупнейшего экспортера СПГ, в общей сумме заключены два соглашения сроком на 15 лет каждый. Общий утвержденный объем поставок по контрактам достигает 4,5 миллиарда кубических метров в год. В прошлом году вышеназванная транснациональная энергетическая компания организовала поставку в Венгрию 8,6 миллиарда кубических метров газа, что является вторым по величине значением за последние двенадцать лет.



Перед подписанием договора украинская сторона выразила недовольство этим фактом и озвучила решение обратиться в ЕК для получения анализа соответствия данного договора законам Европы в энергетической отрасли. В то же время Еврокомиссия рассматривает потенциальные последствия очередного долгосрочного контракта, заключенного между ПАО «Газпром» и Венгрией.



До этого глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон говорил о возможных рисках для Украины, обусловленных ощутимым уменьшением или прекращением транзита газа в Венгрию через Украину с учетом долгосрочного газового соглашения между «Газпромом» и Будапештом.