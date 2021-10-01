Uniper: помощи от «СП – 2» пока ждать не стоит

Немецкий энергетический концерн Uniper поделился сведениями о процессе прохождения сертификации проектом «Северный поток – 2». Учитывая существенную задержку этой процедуры, напрашивается вывод о том, что газопровод будет не в состоянии компенсировать мировые запасы газа следующей зимой.



«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», – сообщил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах (ист.: «Ъ» со ссылкой на Reuters). Он полагает, что процесс выдачи всех требуемых разрешений займет немало времени.



Напомним, 6 сентября стало известно об окончании укладки труб «Северного потока – 2». Через 4 дня анонсировали финальное завершение строительных работ. Для введения трубопровода в эксплуатацию проект должен быть сертифицирован. Пакет необходимых документов был направлен немецкому регулятору. Их изучение может продлиться до четырех месяцев.