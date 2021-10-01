Главная > Экономика

Uniper: помощи от «СП – 2» пока ждать не стоит

Сегодня в 14:22 Экономика 0 120 Карина Мелова
1 Изображение

Немецкий энергетический концерн Uniper поделился сведениями о процессе прохождения сертификации проектом «Северный поток – 2». Учитывая существенную задержку этой процедуры, напрашивается вывод о том, что газопровод будет не в состоянии компенсировать мировые запасы газа следующей зимой.

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», – сообщил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах (ист.: «Ъ» со ссылкой на Reuters). Он полагает, что процесс выдачи всех требуемых разрешений займет немало времени.

Напомним, 6 сентября стало известно об окончании укладки труб «Северного потока – 2». Через 4 дня анонсировали финальное завершение строительных работ. Для введения трубопровода в эксплуатацию проект должен быть сертифицирован. Пакет необходимых документов был направлен немецкому регулятору. Их изучение может продлиться до четырех месяцев.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Украина осталась в стороне

Сегодня в 13:42 Экономика

Взять кредит через банкомат? Это реально со Сбербанком!

Сегодня в 12:38 Банки и кредитование

Саакашвили ступил на родную землю

Сегодня в 11:34 Внешняя политика

Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна на 90 процентов

30 сентября в 14:46 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Газпром» практически бьет рекорды В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса Пенсионной реформе таки быть! СП предвидит возможность возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования В ГД задумались о запрете для водителей с неснятой судимостью работать в службах такси

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru