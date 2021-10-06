Главная > Экономика

В РФ появилась платформа для автоматизации сотрудничества самозанятых с заказчиками

5 октября в 12:29 Экономика 0 283 Карина Мелова
1 Изображение

В РФ начала работать платформа, благодаря которой автоматизируется сотрудничество самозанятых с их заказчиками.

По словам представителей Apibank, компании-разработчика сервиса, электронная площадка «Мои самозанятые» выполняет обмен информацией с Федеральной налоговой службой. Платформа позволяет подобрать исполнителя любого вида работ, перед подписанием договора и оплатой услуг самостоятельно проверяет наличие у него статуса самозанятого, совершает регистрацию профдохода самозанятого, мониторит доступный лимит, принимает и хранит чеки.

Процедура перевода средств при оплате выполненной работы максимально прозрачна и понятна. Для этого можно использовать единый агрегированный счет либо личный банковский счет компании.

«Запрашивать реквизиты счета исполнителя не нужно: выплаты на карты любых банков проходят напрямую. Также заказчики могут выпускать виртуальные банковские карты для тех, с кем они работают, - по аналогии с банковскими зарплатными проектами. Реализован инструмент массовых выплат. Также разработано коробочное решение для банков и White label для партнеров, которые хотели бы предоставлять сервис по работе с самозанятыми своим корпоративным клиентам», – пояснили в пресс-центре создателя платформы.

Исполнительный директор цифровой площадки Apibank Надежда Авданина считает, что для компаний сотрудничество с самозанятыми несет некоторые риски. «Если доход исполнителя превысит 2,4 млн рублей в год, человек потеряет статус самозанятого, и заказчику придется уплатить за него налоги и взносы, как при оформлении договора ГПХ. Платформа «Мои самозанятые» автоматизирует взаимодействие сторон с ФНС и сводит подобные риски к минимуму», – поясняет свою мысль г-жа Авданина.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Матвиенко: РФ способна выполнять все социальные обязательства перед населением

5 октября в 14:23 Государство

США продолжит «плыть против течения»

5 октября в 13:30 Экономика

Минстрой намерен развивать в России «зеленое» строительство

5 октября в 11:38 Недвижимость

Поставившие прививку российского производства против коронавируса спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2022

4 октября в 14:32 Спорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Обновлен порядок выезда несовершеннолетних лиц за границу Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна на 90 процентов Талибы развернули операцию против «Исламского государства» В столице РФ назначат дополнительные выплаты задействованным в вакцинации медикам При постановке диагноза ОРВИ москвичи будут сдавать экспресс-тест на антиген к Covid-19

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru