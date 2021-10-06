В РФ появилась платформа для автоматизации сотрудничества самозанятых с заказчиками

В РФ начала работать платформа, благодаря которой автоматизируется сотрудничество самозанятых с их заказчиками.



По словам представителей Apibank, компании-разработчика сервиса, электронная площадка «Мои самозанятые» выполняет обмен информацией с Федеральной налоговой службой. Платформа позволяет подобрать исполнителя любого вида работ, перед подписанием договора и оплатой услуг самостоятельно проверяет наличие у него статуса самозанятого, совершает регистрацию профдохода самозанятого, мониторит доступный лимит, принимает и хранит чеки.



Процедура перевода средств при оплате выполненной работы максимально прозрачна и понятна. Для этого можно использовать единый агрегированный счет либо личный банковский счет компании.



«Запрашивать реквизиты счета исполнителя не нужно: выплаты на карты любых банков проходят напрямую. Также заказчики могут выпускать виртуальные банковские карты для тех, с кем они работают, - по аналогии с банковскими зарплатными проектами. Реализован инструмент массовых выплат. Также разработано коробочное решение для банков и White label для партнеров, которые хотели бы предоставлять сервис по работе с самозанятыми своим корпоративным клиентам», – пояснили в пресс-центре создателя платформы.



Исполнительный директор цифровой площадки Apibank Надежда Авданина считает, что для компаний сотрудничество с самозанятыми несет некоторые риски. «Если доход исполнителя превысит 2,4 млн рублей в год, человек потеряет статус самозанятого, и заказчику придется уплатить за него налоги и взносы, как при оформлении договора ГПХ. Платформа «Мои самозанятые» автоматизирует взаимодействие сторон с ФНС и сводит подобные риски к минимуму», – поясняет свою мысль г-жа Авданина.

По материалам ТАСС