Главная > Экономика

США продолжит «плыть против течения»

5 октября в 13:30 Экономика 0 279 Карина Мелова
1 Изображение

По словам Неда Прайса, главы пресс-службы Госдепартамента США, Вашингтон и в дальнейшем намерен противодействовать проекту «Северный поток – 2».

Как уведомляет оператор Nord Stream 2 AG, давеча «Газпром» начал заполнять газом первую нитку трубопровода.

В ходе встречи с представителями СМИ Прайс заявил: «У нас нет конкретного ответа на заявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика… состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода. Мы продолжаем считать, что это геополитический проект России».

Известно, что Соединенные Штаты ввели ограничения, нацеленные против нескольких компаний и судов, задействованных в сооружении «СП – 2», а также против организаций, занимающихся тестированием и сертификацией проекта.

Реализация «Северного потока – 2» предполагала строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» (Кингисеппский район Ленинградской области) до побережья Германии. В сентябре был объявлен финал строительства газопровода. «Газпром» прогнозирует подачу в Европу до конца года почти 5,6 миллиардов куб. м газа.

В данный момент Nord Stream 2 AG проходит сертификацию как независимый газотранспортный оператор, однако изучение документов и вынесение решения может длиться до 4 месяцев.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Матвиенко: РФ способна выполнять все социальные обязательства перед населением

5 октября в 14:23 Государство

В РФ появилась платформа для автоматизации сотрудничества самозанятых с заказчиками

5 октября в 12:29 Экономика

Минстрой намерен развивать в России «зеленое» строительство

5 октября в 11:38 Недвижимость

Поставившие прививку российского производства против коронавируса спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2022

4 октября в 14:32 Спорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Обновлен порядок выезда несовершеннолетних лиц за границу Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна на 90 процентов Талибы развернули операцию против «Исламского государства» В столице РФ назначат дополнительные выплаты задействованным в вакцинации медикам При постановке диагноза ОРВИ москвичи будут сдавать экспресс-тест на антиген к Covid-19

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru