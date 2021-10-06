США продолжит «плыть против течения»

По словам Неда Прайса, главы пресс-службы Госдепартамента США, Вашингтон и в дальнейшем намерен противодействовать проекту «Северный поток – 2».



Как уведомляет оператор Nord Stream 2 AG, давеча «Газпром» начал заполнять газом первую нитку трубопровода.



В ходе встречи с представителями СМИ Прайс заявил: «У нас нет конкретного ответа на заявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика… состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода. Мы продолжаем считать, что это геополитический проект России».



Известно, что Соединенные Штаты ввели ограничения, нацеленные против нескольких компаний и судов, задействованных в сооружении «СП – 2», а также против организаций, занимающихся тестированием и сертификацией проекта.



Реализация «Северного потока – 2» предполагала строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» (Кингисеппский район Ленинградской области) до побережья Германии. В сентябре был объявлен финал строительства газопровода. «Газпром» прогнозирует подачу в Европу до конца года почти 5,6 миллиардов куб. м газа.



В данный момент Nord Stream 2 AG проходит сертификацию как независимый газотранспортный оператор, однако изучение документов и вынесение решения может длиться до 4 месяцев.