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Стоимость нефти на глобальном уровне начала снижаться

Сегодня в 12:38 Экономика 0 187 Карина Мелова
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В среду стоимость нефти на глобальном уровне начала уменьшаться.

Так, цены на нефтяные фьючерсы на техасскую светлую нефть сорта WTI (Нью-Йорк) с расчетами на ноябрь упали по завершении сессии торгов на полтора доллара до значения 77,43 доллара за баррель.

Кроме того, наблюдается снижение стоимости нефти на европейских торгах. При этом на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок цена декабрьских фьючерсов на марку Brent стала меньше на 1,48 доллара, остановившись на отметке 81,08 доллара за баррель.
По материалам Banki.ru
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