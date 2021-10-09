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Стоимость газа в Европе снова устремилась ввысь

8 октября в 12:34 Экономика 0 296 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной биржевой сетью ICE, фьючерс TTF с расчетами на ноябрь на нидерландском газовом хабе увеличился в цене более чем на 10 процентов. Так, в момент открытия торгов (9:00 МСК) 8 октября он молниеносно вырос на 6 процентов, если сравнивать с предыдущей сессией торгов, и достиг значения 1224 доллара за 1000 кубометров или 103 евро за 1 МВт•ч. Уже в 10:03 МСК наблюдалось увеличение скорости роста до 10,9 процента, что соответствует цене 107,1 евро за 1 МВт•ч.

Напомним, в преддверии сегодняшнего дня стоимость газа на европейском рынке устремилась вниз с рекордного показателя $1900 до значения меньше $1000 за тысячу кубометров.

За день до этого политический лидер РФ Владимир Путин объявил о готовности урегулировать увеличение цен на энергоносители на глобальном уровне и согласился с мнением вице-премьера Александра Новака о необходимости нарастить объемы торговли газом на биржевых площадках.
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