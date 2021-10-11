Газ на европейском рынке снова дорожает

11 октября газ на бирже ICE в Лондоне подорожал до уровня выше 1100 долларов за 1000 кубических метров. При этом в момент начала торгов его стоимость упала ниже тысячи долларов.



На данном этапе цена фьючерсного контракта на нидерландском хабе TTF с расчетами на ноябрь составляет 1123 доллара за 1000 кубических метров.



Напомним, 6 октября торговая точка TTF обновила исторически максимальное значение, когда газ стал стоить больше 1900 долларов за тысячу кубометров, но вскоре начал в темпе дешеветь. На момент окончания торговой сессии индекс снизился в 1,5 раза.



Помимо прочего, высокая волатильность стоимости газа в Европе обуславливается недостаточным наполнением газовых хранилищ накануне зимы (ист.: ТАСС).