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В рознице подсолнечное масло не подорожает

12 октября в 13:35 Экономика 0 304 Карина Мелова
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По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, цены на подсолнечное масло для продажи в рознице остались на прежнем уровне (ист.: ТАСС).

Как сообщают сегодня «Известия», по истечении срока действия соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло, а именно 1 октября, производители начали поднимать цены на свою продукцию. При этом изготовитель Ideal и «Олейны» анонсировал повышение отпускной цены со 2 октября на 3,2 процента. «Письмо было разослано дистрибуторам, розничных сетей оно не касается. Цены для розничных сетей сохранены», – подчеркнул г-н Мальцев и добавил, что два вышеупомянутых бренда являются премиальными, рост стоимости которых – стандартный процесс восстановления ассортиментной матрицы с бюджетными и премиальными позициями.

«В рамках соглашения цены на все бренды были равны, что не соответствует маркетинговым политикам производителей», – заявил глава союза.
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