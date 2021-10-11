В рознице подсолнечное масло не подорожает

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, цены на подсолнечное масло для продажи в рознице остались на прежнем уровне (ист.: ТАСС).



Как сообщают сегодня «Известия», по истечении срока действия соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло, а именно 1 октября, производители начали поднимать цены на свою продукцию. При этом изготовитель Ideal и «Олейны» анонсировал повышение отпускной цены со 2 октября на 3,2 процента. «Письмо было разослано дистрибуторам, розничных сетей оно не касается. Цены для розничных сетей сохранены», – подчеркнул г-н Мальцев и добавил, что два вышеупомянутых бренда являются премиальными, рост стоимости которых – стандартный процесс восстановления ассортиментной матрицы с бюджетными и премиальными позициями.



«В рамках соглашения цены на все бренды были равны, что не соответствует маркетинговым политикам производителей», – заявил глава союза.