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Потолок государственного долга США повышен на 480 миллиардов долларов

13 октября в 11:42 Экономика 0 361 Карина Мелова
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12 октября нижняя палата Конгресса США поддержала поднятие потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. Транслировал заседание Палаты представителей телевизионный канал C-SPAN.

Сообщается, что на минувшей неделе с такой же идеей выступил Сенат Конгресса Соединенных Штатов. Согласно уведомлению представителей Белого дома, президент Джо Байден готов рассмотреть и подписать инициативу. В министерстве финансов США полагают, благодаря принятию данной меры будут покрыты расходы до 3 декабря.

После одобрения решения всеми компетентными органами лимит госдолга вырастет приблизительно до 28,9 триллионов долларов. При неудаче в попытке достичь договоренностей по потолку госдолга, в Соединенных Штатах возник бы риск дефолта.

В конце прошлого месяца Палата представителей вынесла решение о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 г. Впоследствии законопроект должен был быть представлен в Сенате. В то же время, по данным средств массовой информации, прилагаемые республиканцами усилия могли помешать принятию документа Сенатом. Они требовали от демократических сил и президента сокращения государственных расходов или уменьшения долга иными способами.
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