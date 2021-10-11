Потолок государственного долга США повышен на 480 миллиардов долларов

12 октября нижняя палата Конгресса США поддержала поднятие потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. Транслировал заседание Палаты представителей телевизионный канал C-SPAN.



Сообщается, что на минувшей неделе с такой же идеей выступил Сенат Конгресса Соединенных Штатов. Согласно уведомлению представителей Белого дома, президент Джо Байден готов рассмотреть и подписать инициативу. В министерстве финансов США полагают, благодаря принятию данной меры будут покрыты расходы до 3 декабря.



После одобрения решения всеми компетентными органами лимит госдолга вырастет приблизительно до 28,9 триллионов долларов. При неудаче в попытке достичь договоренностей по потолку госдолга, в Соединенных Штатах возник бы риск дефолта.



В конце прошлого месяца Палата представителей вынесла решение о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 г. Впоследствии законопроект должен был быть представлен в Сенате. В то же время, по данным средств массовой информации, прилагаемые республиканцами усилия могли помешать принятию документа Сенатом. Они требовали от демократических сил и президента сокращения государственных расходов или уменьшения долга иными способами.