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Новак: газовый кризис в Европе не связан с проектом «СП – 2»

15 октября в 11:40 Экономика 0 258 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником радиостанции Business FM вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в отсутствии связи между газовым кризисом в Европе и реализацией проекта «Северный поток – 2».

По словам зампредседателя правительства, кризис не вызван нежеланием наращивать объемы поставок газа в Европу из-за намерения РФ как можно быстрее запустить в эксплуатацию новый газопровод. Как пояснил политик, для расширения поставок необходимы соответствующие заявки от партнеров в Европе, поскольку поставки газа должны быть «адресными».

В частности, г-н Новак сказал: «Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее».

В начале месяца Датское энергетическое агентство подчеркнуло, что компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток – 2») выполнила все требования для запуска газопровода. Началось заполнение газом первой нити трубопровода. В то же время на второй нитке ведутся пусконаладочные работы.
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