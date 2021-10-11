Новак: газовый кризис в Европе не связан с проектом «СП – 2»

В ходе беседы с сотрудником радиостанции Business FM вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в отсутствии связи между газовым кризисом в Европе и реализацией проекта «Северный поток – 2».



По словам зампредседателя правительства, кризис не вызван нежеланием наращивать объемы поставок газа в Европу из-за намерения РФ как можно быстрее запустить в эксплуатацию новый газопровод. Как пояснил политик, для расширения поставок необходимы соответствующие заявки от партнеров в Европе, поскольку поставки газа должны быть «адресными».



В частности, г-н Новак сказал: «Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее».



В начале месяца Датское энергетическое агентство подчеркнуло, что компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток – 2») выполнила все требования для запуска газопровода. Началось заполнение газом первой нити трубопровода. В то же время на второй нитке ведутся пусконаладочные работы.