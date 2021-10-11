«Северный поток – 2» начали заполнять техническим газом

На своем сайте оператор проекта «Северный поток – 2» обнародовал информацию о заполнении техническим газом первой нитки газопровода.



Так, представитель Nord Stream 2 AG уведомил: «В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе». Указанный уровень давления необходим для запуска транспортировки газа в будущем. В то же время идут пусконаладочные работы на второй нитке трубопровода.



4 октября Датское энергетическое агентство заявило о полной готовности первой нитки «СП – 2» к введению в эксплуатацию. Для запуска второй нити должны быть выполнены еще некоторые условия.



Напомним, сооружение трубопровода завершилось 10 сентября. Принадлежащий «Газпрому» оператор проекта Nord Stream 2 AG намеревается ввести трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 г., однако длящийся с сентября процесс сертификации независимого оператора транспортной системы может занять до 4 месяцев.