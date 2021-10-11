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«Реставрация» экономики РФ окончена

19 октября в 11:44 Экономика 2 250 Карина Мелова
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Министр экономического развития Максим Решетников уверен в окончании процесса возрождения российской экономики и в том, что рост ВВП в текущем году практически не имеет шансов превысить порог в 4,2 %. Такое мнение он выразил в ходе рабочей встречи бюджетного комитета Государственной думы, заметив, что сделанный в августе экспертами прогноз предполагал более высокий рост данного показателя (ист.: РИА Новости).

«Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», – пояснил свою мысль глава Минэкономразвития, акцентировав внимание на замедлении деловой активности.

В соответствии с официальной оценкой Минэкономразвития, в 2021 году рост экономики РФ составит 4,2 %, в течение двух последующих лет – 3 %.

Прежде глава Министерства финансов Антон Силуанов допускал, что к концу этого года скорость восстановления российской экономики может быть выше, нежели предполагает Кабмин.
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Беленькая Ольга (руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ»)

Наш прогноз роста ВВП РФ на этот год составляет 3,9-4,3%. С учетом очень сильного восстановления экономики в 1П21, когда рост составил 4,8% YoY, вероятность, что рост ВВП по итогам года может превысить 4,2%, сохраняется. В частности, этому могут способствовать крайне благоприятная мировая конъюнктура на сырьевые товары российского экспорта – прежде всего, энергоресурсы - и постепенное увеличение объемов добычи и экспорта российской нефти. Однако доступные на данный момент данные Росстата показывают, что после того, как российская экономика восстановилась к докризисному уровню (по ВВП и большинству секторов экономики) в середине года, в 3Q ее рост замедлился. Причем это связано прежде всего с проблемами дефицита предложения – дефицит комплектующих, а в некоторых отраслях и «кадровый голод». Так, несмотря на сильный спрос, продажи автомобилей в сентябре в России упали на 22,6% YoY, при этом падение в годовом выражении нарастало 3 месяца подряд. То есть многие предприятия сейчас физически ограничены в возможностях существенно увеличить объем производства, и это не только российская, но и мировая проблема.

Дополнительным фактором риска сейчас является нарастание 4-й волны пандемии в России, из-за чего многие регионы вводят «антиковидные» ограничения. Как правило, они приводят к снижению/замедлению роста деловой активности прежде всего в сфере услуг (посещение торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений). Это отразилось на сфере услуг и в ходе летней третьей волны, хотя сейчас российская экономика в значительной степени адаптировалась к эпидемиологическим требованиям, и уровень вакцинации увеличивается.

Спрос в экономике пока остается сильным благодаря росту зарплат, далеко не полностью восстановившемуся выездному туризму и высоким темпам роста кредитования. В будущем году ожидаем замедления его роста на фоне продолжения открытия границ, снижения темпов кредитования вследствие уже случившегося и будущего ужесточения ДКП Банка России и полного возвращения фискальной политики к выполнению бюджетного правила.

Осин Александр (аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»)

В рамках кабинетного исследования оценить отклонения в прогнозе в размере нескольких десятых процента, полагаю, очень и очень сложно. Причина как в объективном отсутствии при таком исследовании статистической информации, сравнимой по объему с данными накапливаемыми Росстатом и, во-вторых, с несовершенством методик расчетов. Даже государственные регулирующие структуры, публикуя свои оценки и прогнозы макроэкономических параметров, постоянно, как показывает практика, корректируют их на величины в несколько десятых процента годового или помесячного изменения и более. Один из таких часто упоминаемых в СМИ источников ошибок – это произвольные оценки изменения запасов материальных оборотных средств, от которых зависит ВВП.

Не исключаю, что по итогам 2021 года прирост реального ВВП РФ окажется выше отметки 4,2% (г/г). Однако, считаю, что с высокой положительной вероятностью, что под влиянием ужесточения монетарных условий, ускорения инфляции, сокращения среднесрочных темпов роста спроса и цен на ключевых для РФ внешних рынках показатель годового изменения ВВП РФ с в первом или втором квартале 2022 года продемонстрирует движение в направлении отметок нулевого изменения, то есть будет существенно ниже отметки прироста в 4,2% год к году.

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