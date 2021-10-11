«Реставрация» экономики РФ окончена

Министр экономического развития Максим Решетников уверен в окончании процесса возрождения российской экономики и в том, что рост ВВП в текущем году практически не имеет шансов превысить порог в 4,2 %. Такое мнение он выразил в ходе рабочей встречи бюджетного комитета Государственной думы, заметив, что сделанный в августе экспертами прогноз предполагал более высокий рост данного показателя (ист.: РИА Новости).



«Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», – пояснил свою мысль глава Минэкономразвития, акцентировав внимание на замедлении деловой активности.



В соответствии с официальной оценкой Минэкономразвития, в 2021 году рост экономики РФ составит 4,2 %, в течение двух последующих лет – 3 %.



Прежде глава Министерства финансов Антон Силуанов допускал, что к концу этого года скорость восстановления российской экономики может быть выше, нежели предполагает Кабмин.