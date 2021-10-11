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Стоимость энергоперехода России будет стоить 90 триллионов рублей

19 октября в 13:13 Экономика 0 233 Карина Мелова
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Тотальный переход РФ к более экологичным источникам энергии продлится 28 лет и потребует от государства затрат в размере около 90 триллионов рублей. Такую оценку процессу дал в интервью изданию «Ъ» первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Так, политик разъяснил: «Порядок цифр – не фантастический. Просто для примера: у нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 триллионов рублей за 28 лет. Это означает 3,2 триллиона рублей в год. То есть речь идет о менее чем 3 % ВВП».

Как сообщил г-н Белоусов, энергопереход с применением технологических, структурных и прочих мер, направленных на сокращение выброса парниковых газов для стабилизации средней температуры и противодействия негативным изменениям климата, уже осуществляется.

«Процессы уже запущены и вряд ли будут остановлены, тем более что другого ответа на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало. Общепризнана оценка, что на 2020 год глобальная средняя температура воздуха на 1,1 градуса превысила доиндустриальный уровень», – подытожил вице-премьер.
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