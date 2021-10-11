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Дизель дорожает. Почему?

Сегодня в 11:47 Экономика 0 189 Карина Мелова
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Недавно цена межсезонного дизеля достигла рекордного значения, что пресс-служба Министерства энергетики РФ объясняет глобальной тенденцией роста мировых цен на нефтепродукты и более ранним, чем обычно, переходом на зимние виды топлива и стремительным увеличением запасов дизеля на нефтебазах. Однако, согласно прогнозу ведомства, поднятие розничной стоимости дизеля не превысит скорости развития инфляционных процессов в 2021 г. 19 октября на биржевых площадках цена на межсезонное дизельное топливо по территориальному европейскому индексу достигла очередного исторического максимума, соответствующего значению 52,56 тыс. руб. за т (ист.: ТАСС).

В министерстве также рассказали о наращивании производства и поставок зимних видов топлива на внутренний рынок на фоне общего падения температуры с целью совершения плавного перехода на зимние сорта дизеля. Нефтебазы «активно выбирают товар про запас». При этом в России продолжает функционировать механизм демпфирования, нацеленный на смягчение воздействия колебаний мировых цен на нефтепродукты на процесс изменения конечной стоимости бензина и дизельного топлива в РФ и на формирование экономического стимула для производителей первым делом поставлять топливо на внутренний рынок, не поднимая розничные цены.

«Ожидаем, что и в предстоящий зимний период благодаря работе существующих механизмов, а также анализу рынка со стороны регуляторов удастся сохранить динамику цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также предотвратить риски недопоставок топлива потребителю», – заявили в министерстве.
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