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Украина согласна на транзит минимум 45 млрд кубических метров газа в год

27 октября в 12:37 Экономика 0 234 Карина Мелова
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По словам Сергея Макогона, стоящего во главе компании «Оператор ГТС Украины», Украина согласна заключить долгосрочный договор о транзите через свою территорию минимум 45 миллиардов кубических метров газа в год (ист.: ТАСС).

Так, в интервью ТСН украинского телевизионного канала «1+1» Макогон сообщил: «Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с «Газпромом»] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год». Он также уточнил, что Россия еще не отреагировала на данное предложение.

Согласно сведениям, предоставленным Сергеем Макогоном, Украине придется оптимизировать свою ГТС в случае, если РФ по окончании 2024 г. перестанет осуществлять транзит газа через ее территорию. «Если Россия все же прекратит транзитировать газ через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – заявил он.
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