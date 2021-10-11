Главная > Экономика

Что необходимо для роста российской экономики на уровне 3 % в 2023–2024 годах?

27 октября в 14:43 Экономика 0 205 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно мнению заместителя главы Банка России Алексея Заботкина, обеспечить показатель роста экономики РФ в размере 3 % способно успешное воплощение всех предложений правительства (ист.: ТАСС).

Так, в ходе совместного заседания комитетов нижней палаты парламента г-н Заботкин сказал: «Если говорить о соотношении нашего прогноза с прогнозом правительства Наш диапазон роста – это 2–3 %. Опять же, верхняя граница этого диапазона – это прогноз Министерства экономического развития. Но, на наш взгляд, чтобы его достичь, требуется действительно успешная реализация всех инициатив правительства. Если они будут реализованы, и если произойдет соответствующее повышение потенциального темпа роста, то, безусловно, эти 3 % мы по итогам 2023–2024 годов вполне можем увидеть».

22 октября Центробанк немного подкорректировал свой основной макропрогноз, не изменив, однако, предположений относительно роста экономики в РФ. Таким образом, регулятор предвидит увеличение ВВП на 4–4,5 % в текущем году. В последующие три года ожидается ежегодный рост экономики на 2–3 %. Согласно результатам 2021 г. прогноз по инфляционным показателям в России был повышен с 5,7–6,2 % до 7,4–7,9 %. По состоянию на 18 октября годовая инфляция составила 7,8 %. В сентябре данное значение было равно 7,4 %, а в августе – 6,7 %.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Минздрав разрешил параллельно вводить прививочные препараты от гриппа и «Спутник Лайт»

27 октября в 14:03 Медицина

Forbes назвал Маска наиболее состоятельным человеком в истории

27 октября в 12:43 Финансы

Украина согласна на транзит минимум 45 млрд кубических метров газа в год

27 октября в 12:37 Экономика

Президент подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

26 октября в 14:21 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Темпы безработицы в России снижаются Второй энергоблок на Ростовской АЭС прекратил работу Президент РФ намерен принять участие в крупноформатной ежегодной пресс-конференции Взрыв в пороховом цеху под Рязанью Новый подвид штамма дельта добрался до России

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru