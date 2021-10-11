Правительство свело к нулю вывозные пошлины на алюминиевые сплавы

Согласно датируемому 28 октября уведомлению правительственной пресс-службы, Кабинет министров РФ свел к нулю экспортные пошлины на алюминиевые сплавы, а также до 5 процентов уменьшил ввозные пошлины на ферросилиций. Данные меры вызваны некоторым изменением обстановки на рынке на глобальном уровне, а также обращениями представителей отрасли.



Так, в сообщении идет речь о следующем: «Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях».



Прежде на временной основе вводилась пошлина 15 % (однако не менее 150 долларов за тонну) на ферросилиций и 15 % на алюминий (при этом не менее 254 долларов за тонну).



Постановление начинает действовать через 30 дней для правоотношений, установившихся с 18 октября.



В начале лета на фоне увеличения мировых цен на продукцию из металла и связанных с этим трудностей в реализации масштабных инфраструктурных проектов кабинет министров ввел временные вывозные пошлины на цветные и черные металлы, что создало условия для уменьшения зависимости внутреннего рынка от внешней конъюнктуры.