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Правительство свело к нулю вывозные пошлины на алюминиевые сплавы

28 октября в 11:46 Экономика 0 264 Карина Мелова
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Согласно датируемому 28 октября уведомлению правительственной пресс-службы, Кабинет министров РФ свел к нулю экспортные пошлины на алюминиевые сплавы, а также до 5 процентов уменьшил ввозные пошлины на ферросилиций. Данные меры вызваны некоторым изменением обстановки на рынке на глобальном уровне, а также обращениями представителей отрасли.

Так, в сообщении идет речь о следующем: «Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях».

Прежде на временной основе вводилась пошлина 15 % (однако не менее 150 долларов за тонну) на ферросилиций и 15 % на алюминий (при этом не менее 254 долларов за тонну).

Постановление начинает действовать через 30 дней для правоотношений, установившихся с 18 октября.

В начале лета на фоне увеличения мировых цен на продукцию из металла и связанных с этим трудностей в реализации масштабных инфраструктурных проектов кабинет министров ввел временные вывозные пошлины на цветные и черные металлы, что создало условия для уменьшения зависимости внутреннего рынка от внешней конъюнктуры.
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