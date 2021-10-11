Озвучен срок пуска газа по второй нитке «СП – 2»

Сегодня в процессе общения с представителями СМИ Альфред Штерн, председатель правления и главный исполнительный директор австрийского нефтегазового концерна OMV, участвующего в проекте «Северный поток – 2», ссылаясь на оператора проекта Nord Stream AG, поделился планами относительно пуска газа по второй нитке трубопровода: «Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом».



Согласно проекту, «Северный поток – 2» должен обеспечить подачу 55 миллиардов кубических метров газа в год по трубопроводу, проходящему из России в Германию по дну Балтийского моря. Сооружение газопровода полностью завершено. Первая его нитка 18 октября была заполнена техническим газом с целью обеспечения в трубе достаточного уровня давления для транспортировки газа в будущем.



По правилам Евросоюза, компания Nord Stream AG обязана пройти сертификацию как независимый оператор, что может продлиться до весны 2022 года. Это процесс разбит на 2 этапа: одобрение немецким регулятором (Федеральным сетевым агентством) и Еврокомиссией.