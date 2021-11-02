Бизнес-омбудсмен считает рациональным отложить уплату налогов представителями пострадавших отраслей до следующего года

В процессе беседы с журналистом информагентства ТАСС занимающий должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что считает необходимым отложить уплату налогов представителями бизнес-сектора, пострадавшего в результате введения очередных ограничений на фоне Covid-19.



Он выразил такую мысль: «Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки, но мы все-таки понимаем, что нужно реально оценивать ситуацию и подготовить список только самых необходимых мер. Самое простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, – это дать налоговые отсрочки. По налогам на имущество, на землю – освободить бизнес от платежей по крайней мере за IV квартал 2021 года, перенеся их на 2022 год».



Согласно убеждению Бориса Титова, отрасли должны определяться как «пострадавшие» не в соответствии с кодом ОКВЭД, а с учетом настоящих потерь выручки, точно подсчитать которые – задача не из легких.



Как подчеркивает бизнес-омбудсмен, федеральные меры поддержки рассчитаны исключительно на те заведения общественного питания, которые являются частью МСП. Однако существуют также сетевые компании с оборотом свыше 2 миллиардов рублей, не имеющие права воспользоваться этими мерами, на что г-н Титов с коллегами обращают внимание правительства и главы государства.