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Ситуация с газом на европейском рынке все еще не отличается стабильностью

1 ноября в 14:44 Экономика 0 245 Карина Мелова
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По данным торговой площадки ICE Futures, стоимость газа на европейском рынке увеличилась более чем на 10 % после ее падения 29 октября.

В момент начала торговой сессии цена фьючерсов с расчетом в декабре по индексу голландского хаба TTF выросла до 864 долларов за тысячу кубических метров, что на 11 % выше расчетной цены прошлого торгового дня.

В 10:02 по московскому времени они подешевели до 841 доллара, вновь подорожав вскоре. В пятницу вечером стоимость бумаг опускалась до 793 долларов за тысячу кубов при расчетной цене 778 долларов.

Ситуация на газовом рынке Европы вот уже несколько месяцев не отличается стабильностью. В начале августа фьючерсы оценивались в 515 долларов за тысячу кубических метров, подорожав более чем в 2 раза к концу первого осеннего месяца. 6 октября их стоимость составила 1937 долларов. Потом цены немного упали, но остались довольно высокими.

По мнению аналитиков, причиной этому является недостаточная заполненность хранилищ Европы, ограничение предложения от поставщиков и большой спрос на сжиженный природный газ в азиатском регионе. 13 октября Европа начала отбирать топливо из своих подземных хранилищ, заполненных немногим более чем на 78 %. На минувшей неделе, в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, «Газпром» начал заполнять европейские хранилища, что повлекло падение котировок.
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